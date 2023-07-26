苹果“我的照片流”服务今日关闭，已运行 12 年

IT之家 7 月 26 日消息，苹果“我的照片流（My Photo Stream）”服务今日正式关闭，用户需要改用 iCloud 照片服务。

“我的照片流”服务于 2011 年由史蒂夫・乔布斯作为 iCloud 的一部分推出，可以自动将一个设备上的照片和视频上传到另一个设备上，无需手动同步。这项功能不占用免费的 5GB iCloud 存储空间，但只能存储 1000 个文件，并且不支持全分辨率同步。

IT之家注意到，苹果公司后来推出了 iCloud Photo Library（现在称为 iCloud Photos），作为一个功能齐全的照片和视频同步服务。iCloud Photos 需要付费订阅 iCloud 才能使用超过免费的 5GB iCloud 的存储空间。

苹果公司表示，从 6 月 26 日开始，新照片将停止从设备上传到“我的照片流”，在该日期之前上传到此服务的照片将在 iCloud 中保留 30 天（自上传日期起），并可在所有已启用“我的照片流的设备上查看。7 月 26 后，iCloud 中不会再保留任何照片，此服务将关闭。

苹果公司建议用户使用 iCloud Photos，并提供了如何从“My Photo Stream”保存照片的指导：

在 iPhone、iPad 或 iPod touch 上

打开照片并点击相册；

点击我的照片流 > 选择；

点击你想要保存的照片，然后点击分享按钮 > 保存图片。

在 Mac 上

打开照片应用，然后打开我的照片流相册；

选择你想要保存但目前不在你的照片库中的任何照片；

将它们从我的照片流相册拖到你的库中。

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