《巫师》开发商 CD Projekt Red 将裁员近百人，占总员工数约 9%

IT之家 7 月 26 日消息，波兰游戏开发公司 CD Projekt Red 以《巫师》和《赛博朋克 2077》等知名游戏闻名，近日该公司在官网发布了一份“组织更新”的消息，宣布将在未来几个月内裁员近百人，占总员工数的 9% 左右。

CD Projekt 的首席执行官 Adam Kiciński 在消息中表示，公司希望拥有“更敏捷、更有效”的团队，经过对公司各个团队的分析，发现有些团队已经不再符合公司的战略需求。Kiciński 写道，“说实话，我们目前的人手过剩了。我们有很多优秀的人才，但他们的任务已经完成了，而根据目前和未来的项目需求，我们明年没有其他机会给他们。”

Kiciński 称，这次裁员将影响到大约 100 人，其中一些员工将在 2024 年第一季度被解雇。但为了保持透明度，公司决定现在就公布这一消息。他说，这样可以让团队成员有足够的时间处理和适应变化，并且公司也为每个离职员工提供了丰厚的遣散费。

IT之家注意到，今年 5 月 CD Projekt 宣布，在调整《巫师》衍生游戏 Project Sirius 的规模后，解雇了 29 名员工。这些员工主要来自于美国的 The Molasses Flood 工作室，该工作室是《洪潮之焰》的开发商，于 2021 年被 CD Projekt 收购。同样在 5 月，该公司还宣布，在决定于 2023 年停止支持《昆特牌》后，将解雇约 30 名《昆特牌》团队成员。目前尚不清楚这次裁员是否包括《昆特牌》团队。

CD Projekt Red 目前正在开发多个项目，包括代号为 Polaris（《巫师》系列新作）、Orion（《赛博朋克》系列新作）和 Hadar（全新 IP）的游戏。

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