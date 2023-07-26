卡普空宣布收购游戏 CG 动画工作室 Swordcanes Studio

IT之家 7 月 26 日消息，日本游戏大厂卡普空今日发布公告，宣布将收购 Swordcanes Studio 的全部股份，使其成为卡普空的全资子公司。

Swordcanes 的官网列出了该工作室的强项，包括 3D 角色建模、3D 环境创建、3D 动画和 2D 动画。

卡普空表示：“Swordcanes 的优势在于游戏开发中的 3D 计算机图形制作技术，该工作室过去曾参与卡普空的主要游戏。因此，卡普空决定将该工作室作为其全资子公司，以可持续地增强其开发和技术能力。”

IT之家查询获悉，Swordcanes Studio 曾参与过《怪物猎人崛起》及其 DLC《曙光》，以及《街头霸王 6》的动画制作，并参与过《最终幻想 16》的角色建模和《完美音浪（Hi-Fi Rush）》的合作制作等等。

除了宣布这一消息外，卡普空还声称其 2023 全年营业利润有望实现 11 年来的连续增长。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月内，卡普空的核心数字内容业务为其家庭视频游戏软件带来了 1350 万套的销量，超过了上年同期的 1170 万套。

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