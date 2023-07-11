卡普空团队对战动作游戏《原始袭变》发售宣传片公开，7 月 14 日上线

IT之家 7 月 11 日消息，卡普空公开了团队对战动作游戏《原始袭变》的发售宣传片，游戏将于 7 月 14 日正式发售，登陆 PS5/4、Xbox Series X|S、Xbox One 及 Steam 平台，首发加入 XGP。Steam 平台标准版售价 328 元，豪华版售价 378 元，感兴趣的小伙伴点此购买。

IT之家附豪华版内容：

预购特典：

《原始袭变》推荐英特尔酷睿 i7-8700K / AMD R5 3600X 处理器，最低 GTX 1050 Ti / AMD RX 560 显卡，推荐 GTX 1070 / AMD RX 590 显卡。

游戏简介：

以人类最强大的“强攻装甲”击破史上最凶猛的“恐龙”的团队对战动作游戏。本作是一款线上专用团队对战动作游戏，玩家将会身穿专为不同定位而设的最先进动力服“强攻装甲”，对抗以压倒性数量侵袭而来的“恐龙爆发”。

西曆 2040 年──世界各地都发生“恐龙爆发”，恐龙群突然凭空出现并袭击城市和人们，令人类陷入重大危机。

然而，艾比奥斯公司开发的新世代 AI“利维坦”所进行的“恐龙预报”能够找出将会出现恐龙爆发的地点，更研发了最新型的动力服“强攻装甲”以对抗恐龙。

身穿强攻装甲驱逐恐龙的“攻装战士”正是人类的希望。你将会接受艾比奥斯的攻装战士适性测验，以“攻装战士”的身分投身战事，从恐龙爆发当中保护人们。

动力装甲的追加装备“装置”动力装甲可以安装一个被称为“装置”的追加装备。

例如，为近战为主的和风安装激光炮后，也可以使出远距离攻击；为路障安装急救弹，即可顽强地留在战斗前线。诸如此类，通过“装甲 × 装置”的组合加强擅长的部分，或是补足不擅长的部分，玩家可以根据自己喜欢的游

戏风格进行选择。

装置与装甲一样，可以在战斗中随时变更。

在“恐龙生存战”中，由 5 位玩家组成 1 队，再以 5 人对 5 人的模式争夺小队的胜负。只要比对方小队先完成“利维坦”下达的任务，即可获胜。

有时需要直接攻击对方小队的战士，有时则需要与对方小队合作，10 人一起挑战强敌，游戏为大家准备了种

类丰富的任务。

在“恐龙生存战”中，任务会根据玩家的游戏进度而变化，即使是同一关卡、同一任务，也会有不同的游戏体验。

进行“恐龙生存战”不但可以推进剧情，还可以获得提升玩家与装甲等级的经验值，以及用来自定义装甲的配

件等等，包含各式各样的奖励。