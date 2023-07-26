统信 UOS 智能终端版升级“有融视窗”，实现多种生态应用无差异体验

IT之家 7 月 26 日消息，IT之家从统信软件公众号获悉，时隔半年，统信 UOS 智能终端版再次带来重磅技术创新，系统架构成功升级，并实现多生态融合视窗框架（以下简称“有融视窗”），在跨生态、跨终端应用兼容方面不仅支持 Linux 应用，同时也高度兼容 Android 应用。

据官方介绍，统信 UOS 智能终端版自发布以来，已陆续展开和支撑了大量商业合作项目，这些项目遍布各行业领域，但都有共性的需求，便是各自的业务应用需要重新适配，一般都是跨生态应用。

一方面，在适配这些业务应用的过程中，统信软件发现「无差异体验」成为众多客户的普遍性诉求。另一方面，伴随智能终端硬件产业的发展，各大主流产品都已具备连接键鼠的能力，但应用生态仍然以移动端为主，若能在平板电脑上兼容 PC 端应用使用习惯，那么平板电脑的生产力和效率方面将毫不逊色甚至超越笔记本电脑。

从以上两方面出发考虑，过去统信软件一直致力于打造一套对跨生态应用和跨终端应用都能无缝兼容的系统方案，今天官方则首先展示初出茅庐的「有融视窗」，在跨生态应用兼容方面的表现。

据官方介绍，「有融视窗」不仅实现了让跨生态应用在统信 UOS 智能终端版稳定运行，让 Android 应用的功能交互达到原生体验，而且打破了与主系统应用之间的系统环境隔阂，使多种生态应用显示形态共存、交互响应统一、文件数据共享，真正做到多生态应用无缝融合于一体的无差异体验。

统信 UOS 智能终端版如何“融合多生态”？

1、显示形态共存

多生态应用图标在桌面混排显示，均可一触启动

多生态应用可穿插启动同步运行，通过多任务窗口无缝切换

2、交互响应统一

各生态应用共用统一的系统功能和交互：输入法、通知、截屏等

各生态应用对全局手势交互响应一致：应用最小化、进入多任务视图、关闭应用

3、文件数据共享

各生态应用的文件资源互通且统一管理

各生态应用剪贴板数据互通

据介绍，「有融视窗」属于一个系统服务，其核心的功能是兼容 Android 应用的显示与交互，即接收 Surface Backend 合成的图像数据并进一步完成合成渲染显示，同时也会把 Input 事件转发到 Surface Backend 重现触摸以便模拟用户交互，从而实现桌面应用混排，跨系统应用启动和运行以及窗口切换无缝融合。

除了能兼容 Android 应用的显示与交互，考虑到 Android 应用频繁的安装、卸载场景，「有融视窗」可以直接管理 Android 应用的安装、卸载，保证客户操作体验无差别。

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