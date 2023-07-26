统信 UOS 全球首创“分层分类”理论，探索下一代操作系统开发基础

IT之家 7 月 26 日消息，据统信软件官方，他们在继承自由开放的开源精神基础之上，结合当前操作系统软硬件产业链的现状，首次提出了「分层分类」的开源技术路线，目前已取得初步成果，并已应用于统信 UOS 服务器版和统信 UOS 云原生版等多个产品。

IT之家查询统信官方资料获悉，这里说的「分层分类」体系架构的核心思想是“垂直分层、水平分类、数据驱动、算法先行”，可将软件包的关系结构化，并有效“加速”系统构建和维护。

分层方案

根据软件包依赖关系进行层级划分，每层定义了各自的功能范围，并向上层提供相应的接口：

内核层：包含操作系统内核和驱动程序，向下屏蔽了硬件差异。

核心层：对操作系统启动运行和使用起关键作用的核心软件。

系统层：扩展内核层、核心层功能服务，为客户和应用提供数据和服务的软件。

应用层：供客户和应用使用的各类通用软件（与各类应用场景有交集）。

分类方案

分三个维度，即形态、功能和场景：

形态：根据软件包中的文件及其描述信息，将其分为库、工具和服务。

功能：主要根据软件包的描述信息，挖掘出其中的功能。

场景：以用户的实际使用场景为依据，并根据这些场景的典型应用及其依赖关系，进行归并。

据介绍，统信 UOS 将“分层分类”体系结合谷歌提出的 BERT 自编码语言模型，计算出每个句子中每个 token 与其他 token 的关系向量，然后对关系向量进行正则化，最终得到分类概率。

简单来说，分层算法是根据软件包的描述信息及其上下依赖关系的描述信息进行分层。分类算法则是根据软件包的描述信息进行分类。

官方表示，融入「分层分类」的统信 UOS 服务器版拥有五大方面的优势：强安全、高稳定、高性能、易维护、泛兼容，有助于中国开源操作系统角逐世界舞台。

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