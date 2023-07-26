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荣耀 MagicBook X Pro 锐龙版笔记本即将推出，预计搭载 R7 7840HS

2023/7/26 18:22:41 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 26 日消息，据荣耀姜海荣消息，新款 MagicBook X Pro 锐龙版笔记本即将推出，搭载 AMD Zen4 处理器，即 R7 7840HS 系列处理器。

据IT之家此前报道，今年 3 月份，荣耀发布了 MagicBook X Pro 酷睿版处理器，搭载 i5-13500H 处理器，其中荣耀 MagicBook X 14 Pro 首发 4499 元。

设计方面，荣耀 MagicBook X 14 Pro 重 1.34Kg，厚 15.9mm，采用一体化金属转轴，配备 14 英寸 2.2K 屏幕，支持电子书模式，通过莱茵双护眼认证。功能方面，荣耀 MagicBook X Pro 系列全系支持荣耀 MagicOS 智慧互联。去年发布的荣耀 MagicBook X 系列 2022 已可通过 OTA 升级，体验全新 MagicOS 智慧互联。

目前，荣耀暂未宣布 R7 7840HS 版本 MagicBook X  Pro 笔记本的发布时间。

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关键词：笔记本荣耀MagicBook

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