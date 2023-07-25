AYANEO KUN 掌机实现 R7 7840U 54W 性能释放，比一些笔记本更高

IT之家 7 月 25 日消息，AYANEO 日前开启了 KUN 掌机惊喜预订活动，其正式价格将在 8 月底发布会公布，9 月开始发货。今日，AYANEO 方面表示，KUN 掌机可实现 R7 7840U 54W 性能释放。

如上图所示，KUN 以 54W（实际跑到 56W）运行，温度在 88.4 摄氏度。

目前，大多数的 R7 7840U 掌机的最高性能释放为 28W。AYANEO 表示，KUN 定制『鲲鹏』散热模组，从而达到了 54W 性能释放。相比之下，一些 R7 7840H 笔记本的性能释放为 45W。

IT之家附 AYANEO KUN 官方介绍如下：

屏幕方面， AYANEO KUN 采用一块 8.4 英寸 2.5K 分辨率的 IPS 原彩屏，官方称在室内室外多种场景下都能保证清晰明亮的屏幕可视性。

外观方面， AYANEO KUN 设计了「银翼」「墨羽」「白裳」三个典雅配色，并采用超越传统大屏掌机的美型设计。

配置方面，AYANEO KUN 将搭载 AMD 全新的 AMD R7 7840U 旗舰处理器，配备三铜管结构和 PC 级大风扇。

AYANEO KUN 配备一块高达 75Wh（19500mAh）的超大聚能电池，这是 Windows 掌机有史以来最大的电池；配备手柄级的大按键，手感更软更灵敏，操控体验媲美专业大手柄；Master 全能手柄依然具备八大功能，由玩家自由调试；霍尔大摇杆 + 霍尔扳机这对经典组合，将继续为 AYANEO KUN 带来无死区、无漂移、高精度、长寿命、大范围和长行程的体验；配备悬浮感八向方向键，指哪打哪，实现全方位的灵敏精准操控；搭载双智能触控板，带来原生鼠标的触控体验；引入按键映射功能，无论是日常使用中的便捷组合操作，还是游戏里的高阶操作都能快捷实现；配备四个自定义背键，分布在手指能最自然放置的握把位置上。四个自定义背键同样具备丰富的功能组合，十指联动。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。