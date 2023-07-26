星途星纪元汽车未来规划曝光，2026 年覆盖轿车 / SUV / 轿跑 / MPV 全品类

IT之家 7 月 26 日消息，长期关注奇瑞星途品牌的B站up 主 @奇瑞仲胖子 昨天发布了一张“星纪元产品规划”报告会的现场照片。

▲ 图源 @奇瑞仲胖子 视频截图

作为星途汽车旗下全新的电动化产品序列，星纪元未来将主要面向中高端新能源市场。IT之家此前报道，星纪元由奇瑞、华为、宁德时代三方合作创立，旗下车型预计将集成华为的智能驾驶辅助系统、宁德时代的电池技术，由奇瑞生产。

根据这张照片，星纪元未来三年的产品规划大致如下：

2023 年： 推出 2 款纯电车型 —— 中大型轿车 E03、中大型 SUV E0Y。

2024 年： 在 2023 年基础上，新增 E03、E0Y 的增程车型，并推出一款“三排大六座”中大型 SUV，提供增程、纯电双动力（有望与理想 L8、L9 等车型展开竞争）。

2025 年： 在 2024 年基础上，推出猎装 SUV、双门四座轿跑车型，同样提供纯电、增程双动力。

2026 年：在 2025 年基础上，推出一款“大七座”MPV，依旧为纯电、增程双动力。

这也就意味着，到 2026 年，星纪元品牌将提供 6 款车型，涵盖轿车 / SUV / MPV / 轿跑等全品类，且每款车型都包含纯电、增程两种动力。

今年年初，专注奇瑞汽车的消息人士 @鱼雷 2954 放出消息，代号为“E0Y”的 SUV 车型有望搭载 800V 高压平台、华为智能生态链座舱、CDC 主动式空气悬挂、高通 8295 旗舰芯片、四座可旋转座椅、23 个品牌扬声器、主动降噪、L3 级自动驾驶等配置，预计将配备宁德时代电池，续航超 700km，零百加速 3 秒左右。

▲ 图源星途汽车官方微博，下同

而今年 4 月，星纪元两款即将问世的全新车型 ——E03、E0Y（正式名称为 STERRA ES 和 STERRA ET）已在 2023 年上海车展亮相。随后，两款车型多次出现在星途汽车官方组织的各类活动中，但截至目前仍无具体上市时间等消息。

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