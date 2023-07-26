消息称谷歌已放弃在 Nest 智能音箱上采用 Fuchsia OS 操作系统

IT之家 7 月 26 日消息，据外媒 9to5google 今日报道，在 Fuchsia OS 最新发布的代码变更中，该团队已将所有的智能音箱硬件标记为“不支持”，且完全删除了相关代码。

在“不支持该系统”的相关硬件列表中，包含了 Nest Mini、Nest Audio、Nest Wifi Point 等，但 Nest Hub 系列的智能显示器暂时不受这一变更的影响。

据 9to5google 分析，导致 Nest 系列智能音箱不支持 Fuchsia 系统的原因，其中之一可能是代号为“Clover”的未知设备（据称可能是 Pixel Tablet 平板电脑底座）中使用的晶晨 A113L 芯片不符合 Fuchsia 系统对 CPU 的严格要求。

IT之家此前报道，在过去的几年里，谷歌更新了最初的 Nest Hub 和 Nest Hub Max 智能音箱，这些设备获得 Fuchsia 系统的支持，而不是原先的“Cast OS”。最近几个月，两款即将推出的谷歌设备被添加到 Fuchsia 代码中，都是智能音箱设备。一款似乎是低端设备，可能是配备扬声器的 Pixel Tablet 扩展坞或第三代 Nest Mini，而另一款像是支持 UWB 连接功能的完整 Nest Audio 新产品。

谷歌的下一款旗舰 Nest 音箱原本很可能是首款默认安装 Fuchsia 的设备，该产品预计将于 2023 年秋季或 2024 年春季推出。

然而，今年年初，谷歌宣布发起大规模裁员，预计将从公司解雇 1.2 万名员工。根据《纽约时报》报道，负责 Fuchsia OS 操作系统的谷歌员工中，有很大一部分人被纳入了裁员潮。在参与该项目的 400 人中，至少有 16% 的人被解雇了，而谷歌的总体裁员约占所有员工的 6%，因此 Fuchsia OS 的裁员是一个很大的比例。

在裁员之前，谷歌 Fuchsia OS 历经至少六年开发，已经发展到用于 Nest Hub 系列智能显示器了，并准备用于即将推出的其他设备。作为一款不基于 Linux 的操作系统，Fuchsia OS 基于新的名为 Zircon 的微内核，且有望支持运行安卓和 Linux 应用程序。

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