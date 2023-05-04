谷歌 Fuchsia OS 现已支持第二代 Nest Hub

IT之家 5 月 4 日消息，谷歌神秘新系统 Fuchsia 正在悄悄普及到更多设备中。作为 Android 的非 Linux 替代品，Fuchsia 已经逐渐在 Google 的自有智能显示器上进行了推广，首先是第一代 Nest Hub，然后是 Nest Hub Max。

意料之中，谷歌现已将 Fuchsia 悄悄更新到 Nest Hub（2nd Gen） 中，这也是第三款运行这一操作系统上的设备，这意味着该系统即将成为谷歌旗下智能显示器的通用操作系统。

谷歌向 9to5Google 确认，它们已经在最新一代 Nest Hub 的新固件中进行了更新。如果您已注册 Google 预览计划，则应该很快就能收到这一版本的更新；如果还没有，新版本也会完成测试后尽快上线。

据悉，这个更新最初只针对少数参加预览计划的用户提供，而且更新后可能也不会察觉到任何区别。这是因为谷歌尽可能地让 Fuchsia 系统与基于 Linux 的 Cast OS 系统相同，从而保持核心体验不变。

这意味着，基于 Fuchsia 的新界面看起来与基于 Linux 的 Cast OS 的 UI 类似，不过日常体验依然有着明显的改进，包括更快的投屏速度，另外 Fuchsia 还要比 Cast OS 更安全，这意味着 Google 的智能显示器将更好地防范网络攻击。

IT之家提醒，目前 Nest Hub 仍处于灰度测试状态，预计将会在后续逐步进行推送升级。当然，这只是谷歌 Fuchsia 在通用操作系统路上的第一步，预计将来它将运行在各种设备上。