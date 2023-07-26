吉利旗下沃飞长空获得华龙航空 100 架 AE200 飞行汽车订单

IT之家 7 月 26 日消息，据沃飞长空官微，7 月 26 日，吉利科技集团旗下沃飞长空与与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。双方现场签署了首批 100 架 AE200 采购协议。

沃飞长空称，此次与华龙航空达成合作，标志着国内电动垂直起降飞行器（eVTOL）与公务航空领域的首次创新联合。双方后续将推进 eVTOL 持续适航方面标准审定，eVTOL 垂直起降机场建设、航线运营等领域的进展。

IT之家注意到，去年 11 月，AE200 电动垂直起降航空器（eVTOL）已正式获得型号合格证（TC）申请的受理。这是中国民用航空局颁发的中国首张有人驾驶载人电动垂直起降航空器 TC 受理申请通知书，依据中国民用航空局最新颁发的 AP-21-AA-2022-11《型号合格审定程序》，AE200 电动垂直起降航空器型号合格审定工作正式启航。

AE200 电动垂直起降航空器获得中国民用航空局颁发的型号合格证（TC）后，可用于空中游览服务等，后续扩展型号可用于航空医疗救护、航空物流、应急救援、空中执法等多样化用途。

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