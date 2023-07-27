谷歌旗下 Waymo 暂时搁置无人驾驶卡车商用，专心出租车业务

IT之家 7 月 27 日消息，谷歌旗下自动驾驶公司 Waymo 今天发布新闻稿，联合首席执行官 Tekedra Mawakana 和 Dmitri Dolgov 分享了他们的新愿景和路线图。

两位首席执行官谈到了生成式 AI 的发展前景，表示将未来工作重心转移到商用出租车服务 Waymo One 上，以及加强和戴姆勒卡车北美（DTNA）的合作关系。

Waymo 公司于 2022 年 11 月在美国弗朗西斯科推出了无人驾驶出租车服务 Waymo One，服务范围包括戴利城、洛斯阿尔托斯、洛斯阿尔托斯山、山景城、帕洛阿尔托和桑尼维尔等城市。

Waymo 目前已经和雷诺，吉利，菲亚特克莱斯勒和 Lyft 等品牌合作，将更多的自动驾驶出租车推向更多的市场。

Waymo 表示，他们正在为其服务开发一种基于人工智能的全自动驾驶汽车，名为 Waymo Driver。

两位首席执行官表示，目前暂时搁置了卡车运输业务，专心推动出租车业务 Waymo One。

公告中，Waymo 表示会继续和 DTNA 合作，加大对自动驾驶卡车的技术开发，继续开发 Freightliner Cascadia 平台，但现阶段的目标是研发，而非商用。

IT之家在此附上 Waymo 官方新闻稿链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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