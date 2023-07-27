360 与郑州市达成战略合作

IT之家 7 月 27 日消息，据“郑州高新发布”官方公众号消息，7 月 26 日，360 集团与郑州市人民政府在“2023 全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推河南高质量发展大会”上签署全面战略合作协议。

双方将围绕城市级 GPT 建设、城市安全建设、中小企业服务、一体化政务大数据、新型涉网犯罪、无诈城市专项等领域，引入以 360 为主导的人工智能大模型和数字安全产业链，360 集团将在郑州落地建设城市安全运营中心、人工智能中心、中小微企业助力中心。

360 集团创始人周鸿祎在主题演讲中表示，大模型是真正的智能涌现，也是工业革命级的生产力工具，将极大地提升生产效率，满足政府、城市、行业和企业的痛点刚需。“人工智能的发展要‘以人为本’，大模型不能引发大规模裁员，而是要帮助企业员工提升能力和效率。”他表示，应通过打造“安全可信、可控易用”的专有大模型，助力产业数字化到智能化的转型升级。

IT之家查询获悉，近期，郑州市签约并启动大型人工智算中心建设，加快重点算力站和高带宽、低时延算力网络建设，积极推进重点园区、企业、高校、用户等主体网络基础设施升级，力争 2025 年建成 5G 基站 6 万个、数据中心机架 12 万架以上。

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