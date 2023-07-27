《2023 年 1-6 月中国游戏产业报告》今日正式发布，上半年游戏实际销售收入同比下降 2.39%

我国移动游戏主要海外市场为美国、日本、韩国， 占比分别为 31.77%、19.65% 和 8.50%

海外营收 TOP 100 自研移动游戏中，策略与角色扮演类占比超 50%，射击类占比 8.79%，休闲类占比 8.44%