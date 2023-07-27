《2023 年 1-6 月中国游戏产业报告》今日正式发布，上半年游戏实际销售收入同比下降 2.39%

IT之家 7 月 27 日消息，在今日举行的中国国际数字娱乐产业大会 （CDEC）上，中国音数协游戏工委主任委员张毅君在会上对外发布《2023 年 1-6 月中国游戏产业报告》。IT之家总结报告中关键数据如下：
总体数据：
国内游戏市场实际销售收入规模为 1442.63 亿元，同比下降 2.39%，环比增长 22.2%
国内游戏用户规模为 6.68 亿，同比增长 0.35%
自研游戏国内市场实际销售收入 1217.84 亿元，同比下降 2.25%，环比增长 24.5%
自研游戏海外市场实际销售收入 82.06 亿美元，同比下降 8.72%
我国移动游戏主要海外市场为美国、日本、韩国，占比分别为 31.77%、19.65% 和 8.50%
海外营收 TOP 100 自研移动游戏中，策略与角色扮演类占比超 50%，射击类占比 8.79%，休闲类占比 8.44%
各类别游戏数据：
移动游戏占市场实际销售收入 73.97%，收入额 1067.05 亿元，同比减少 3.41%，环比增长 29.2%
客户端游戏占市场实际销售收入 22.84%，收入额 329.43 亿元，同比增长 7.17%，得益于头部电竞和二次元游戏“稳步走强”
网页游戏占市场实际销售收入 1.64%，同比下降 11.87%，整体规模为 23.85 亿元
国内收入 TOP 100 移动游戏中，多人在线战术竞技类（MOBA）占比 16.72%，射击类占比 16.37%，角色扮演类占比 13.57%
主机游戏市场实际销售收入 7.47 亿元，同比下降 15.16%
电竞市场实际销售收入 644.76 亿元，同比增长 1.2%
国内休闲移动游戏市场实际销售收入 167.05 亿元，同比下降 1.55%，内购产生收入 108.78 亿元，同比增长 135.4%；广告变现收入 58.27 亿元，同比减少 52.81%
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