“冷饭”炒的香，卡普空十年股价涨幅 1200%

IT之家 7 月 27 日消息，据彭博社报道，日本游戏厂商 Capcom 的股价今年又上涨了 1/3，在过去十年里，卡普空的股价一路飙升，总共上涨了 1200%。

▲ 图源 卡普空

多名分析师认为卡普空目前是日本首屈一指的游戏发行商，该公司旗下《生化危机》《怪物猎人》等系列 IP 近年来在全球获得了不错的反响。

不仅如此，事实证明卡普空对经典游戏的“深挖策略”也非常有效，除《生化危机》重制版之外，近期的《洛克人 EXE》 等重制作品也都有着不错的成绩。

▲ 图源 卡普空

而卡普空近日也更新了旗下畅销游戏系列的最新数据，以下为 TOP5 具体数据（括号中为官方截至今年 3 月 31 日时给出的统计数字）：

1、《生化危机》1.46 亿份 （1.42 亿份）

2、《怪物猎人》9400 万份 （9200 万份）

3、《街头霸王》5200 万份 （4900 万份）

4、《洛克人》 4000 万份（3800 万亿份）

5、《鬼泣》2900 万份 （2900 万份）

IT之家早前曾报道，卡普空最近发布了今年 4-6 月的季度财报，期间公司总营业额 438.58 亿日元（同比增长 73.8%），净利润 181.63 亿日元（同比增长 101.6%)，数字游戏业务上，营业额 378.75 亿日元（同比增长 90.7%），营业利润 246.79 亿日元（同比增长 96.8%)，该季度游戏共售 1350 万份，超过去年同期的 1170 万份，可谓数字喜人。

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