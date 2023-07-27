协作者回应「首个室温常压超导体」：内容有缺陷

最近“首个室温常压超导”论文一经发布，就引发各界讨论。关注度很高，但争议也很大！

这不，不仅业界开始质疑，甚至连论文协作者都跳出来表示：

内容有很多缺陷。

这具体是怎么一回事呢？？

论文作者：未经允许上传论文

目前在 arXiv 上，讨论 LK-99 超导体的论文一共有两篇，最近引发讨论的是这篇。

论文里，研究人员通过改良一种铅-磷灰石结构，用铜离子取代铅离子，产生应力，在微结构中引发畸变，从而可以在 127℃以下表现出超导性，并发现了一种新超导被命名为 LK-99。

除了这篇，研究团队还同时发布了另一篇论文，Hyun-Tak Kim 是这篇论文作者之一。

第二篇论文详细解释了带来新突破的材料 LK-99，而这也是第一篇（首个室温常压超导体）论文的核心所在。

其中的协作者之一 Hyun-Tak Kim，是美国威廉玛丽学院的物理学教授，主攻凝聚态物理、量子信息科学领域，论文引用量已超 8000 次。

论文发布后，Hyun-Tak Kim 接受《新科学家》说，两篇论文都使用了相同的方法，但“首个室温常压超导”这篇里有许多缺陷，并气愤表示：

没有经过自己允许就把论文上传到 arXiv 上。

此外，他也对论文中出现“迈斯纳效应”进行了解释。

按照他的叙述，虽然有视频证明出现了“迈斯纳效应”，但只有一个平面呈悬浮状，因此实际上只有一部分成为超导体。

另外，还有一件值得玩味的事。

其实早在今年 4 月就有关于 LK-99 的研究，发布在“韩国晶体生长与晶体技术杂志”上。其中，arXiv 这两篇论文的作者都在列表，唯独没有“Hyun-Tak Kim”。

不仅如此，其中一些人甚至在 2022 年 8 月就申请了 LK-99 的专利。

根据这些事实，可以发现其实在 2022 年 8 月这个团队就已发现 LK-99 超导体。

然后团队申请了专利，到 2023 年 4 月在韩国本土发布论文，并于 7 月再联合 Hyun-Tak Kim 教授在 arXiv 上发布。

同一时间，团队里的“三位韩国本土学者”又单独发了篇论文，并用首个室温常压超导的词语来描述研究。

对于此次论文作者只有三人，OpenAI 技术研究员 Ted Sanders 暗戳戳表示：

诺贝尔奖一次最多获奖就是三人（目的不单纯呐）。

业界褒贬不一

众所周知，arXiv 上的论文都是未经过业界同行评审（peer review），且此前这个领域多次发生乌龙。

所以看到这篇“室温常压超导论文”，很多学者、大牛也是纷纷拿起放大镜，仔细查找是否有问题。

一部分学者就发现，论文里有不少重要数据都缺失了。

比如，论文只是用一个磁悬浮实验结果，来证明出现“迈斯纳效应”，并没有磁化率的数据。

而磁化率是判断材料是否进入超导态的重要依据之一。

（材料进入超导态的两个依据：磁化率在某种条件下突变为-1，具备完全抗磁性；电阻突然消失，具备绝对 0 电阻）

对此，牛津大学的材料科学教授 Susannah Speller 就表示，没有对应数据支撑，说发现室温常压超导体还为时过早。

另外，还有人提出论文里认为，量子阱之间的电子隧穿间隔在 3.7 和 6.5 埃米之间也很奇怪，希望能解释一下涉及到电子配对机制。

此外，在实验约 400k 的高温下，LK-99 在超导状态下其实无法携带太多电流。

根据论文，研究团队在 389K（约 125℃）时出现了电压等于 0 的情况，但同时临界电流仅为 7 毫安左右，这与实用化标准的 1000 安量级相比，差距几乎是 10 万倍。

对于实用性的质疑，有一部分学者认为：这就是科学，不要只揪着一点错误不放。

并表示，根据论文复制实验应该很快，可以等一等，并科普室温常压超导体会给实际生活带来一系列巨大影响。

甚至还直接放出这张满是磁悬浮的未来生活图，畅想了一波。

无论结果怎样，这篇论文已经在业界引起很大关注，不知行业大咖能否复现实验。

最后，就像网友说的，科学就是要质疑，不接受质疑的就是“伪科学”。

参考链接：

[1]https://www.science.org/content/blog-post/breaking-superconductor-news/

[2]https://www.science.org/content/blog-post/breaking-superconductor-news/

[3]https://twitter.com/alexkaplan0/status/1684044616528453633/

[4]https://twitter.com/sandersted/status/1684108801035882497/

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