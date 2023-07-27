华为儿童手表 5 活力版上架：支持畅连通话功能，到手价 608 元

IT之家 7 月 27 日消息，华为儿童手表 5 活力版现已上架华为京东自营官方旗舰店，提供星际蓝、珊瑚红两款配色，预售折后价 608 元。

IT之家从商品介绍获知，华为儿童手表 5 活力版采用简约机甲风设计，配备镂空硅胶表带。该产品支持网络离线技术，当手表在开机状态下欠费停机或进入信号盲区时，依托华为“查找”网络技术，离线位置可一手掌握。

华为儿童手表 5 活力版还支持 10 重 AI 定位，可进行实时定位，基于华为 NLP 算法多源地图融合定位，官方宣称“常用地点越用越准”。

功能方面，华为儿童手表 5 活力版支持畅联视频通话，可以实现手表与手机、平板、智慧屏等多种设备间的视频通话；支持“摇一摇”加好友，可使用微信儿童手表版、QQ 儿童版跨品牌加好友；支持支付宝、微信付款二维码，父母可设定限额。

其他方面，该产品还支持 IPX8 生活级防水，提供上课禁用和防沉迷模式，支持体姿健康检测功能等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。