紫光股份披露购买新华三 49% 股权最新进展：审计、评估工作尚未完成

IT之家 7 月 27 日消息，紫光股份于昨日发布“关于重大资产重组的进展公告”（以下称“公告”），披露了拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 49% 股权的最新进展。

图源紫光集团官网

公告称，自《重大资产购买预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

图源新华三官网

据IT之家此前报道，紫光股份于今年 5 月发布《紫光股份有限公司重大资产购买预案》，拟通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited 购买所持有的新华三集团有限公司 48% 股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三集团有限公司 1% 股权，合计购买新华三集团有限公司 49% 股权。

本次交易中 HPE 开曼（指 H3CHoldings Limited）持有的新华三 48% 股权的交易作价为 3428535816 美元（IT之家备注：当前约 245.14 亿元人民币），Izar Holding Co 持有的新华三 1% 股权的交易作价为 71464184 美元（当前约 5.11 亿元人民币），新华三 49% 股权合计作价 35 亿美元（当前约 250.25 亿元人民币）。

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