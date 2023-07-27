WPS AI 海外版开启公测，由 OpenAI 和 PaLM2 提供大模型支持

IT之家 7 月 27 日消息，金山公司今日宣布，WPS Office 海外版内置的 WPS AI 助手已正式开启公测。

WPS Office 海外版内置的 WPS AI 与国内版本最大的不同，就是其大模型支持由 OpenAI 和 PaLM2 提供。经IT之家实测，该功能目前疑似处于部分地区受支持的状态，暂未找到官方称位于右上角的入口。

根据 WPS 官方提供的介绍文档显示，WPS AI 可帮助用户创作内容、增强灵感，用户输入提示性的内容之后，即可自动生成专业格式的文本内容，包括头脑风暴、事件清单、工作邮件乃至社交平台推文。此外，它还可以基于原有文本和内容进行缩写、扩写或改变格式，以及识别拼写和语法错误。

IT之家此前报道，国内版本的 WPS AI 官网于 7 月 6 日上线，个人和企业用户均可申请体验官资格，支持 Windows、安卓端下载安装，iOS 端暂未开放。目前，WPS 文字、演示、表格、PDF 智能文档、智能表格、智能表单均已支持 WPS AI 功能，该产品在各组件的能力将陆续开放申请体验。

相比国内版，WPS AI 国际版在上述系统 WPS Office 客户端的文字和 PDF 组件上可用，未来将加入对文字、演示文稿、表格和 PDF 四大类别的完整支持。

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