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英伟达 RTX 40 系显卡后续型号爆料：4090 Ti 被砍，4060/4070 有新版

2023/7/27 17:36:43 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 27 日消息，有良好爆料纪录的爆料人 kopite7kimi 今日放出有关英伟达 RTX 40 系列显卡后续型号的消息。

该爆料人表示，RTX 4090 Ti 型号可能没有了。另外，英伟达会用一些低等级的 AD103 和 AD106 GPU 打造新版的 RTX 4070 和 RTX 4060 显卡。目前，RTX 4070 用的 GPU 为 AD104，RTX 4060 为 AD107。

据IT之家此前报道，今年初的消息称 RTX 4090 Ti 将采用 18176 CUDA 核心，配备 96MB L2 缓存，搭载 24GB 24Gbps 的 GDDR6X 显存，功耗 600W。作为对比，英伟达现已推出的 RTX 4090 拥有 16384 CUDA 核心，配备 72MB L2 缓存，搭载 24GB 21Gbps 的 GDDR6X 显存，功耗 450W。

此外，博主 MEGAsizeGPU 此前放出了一款四槽厚的英伟达 RTX 4090 Ti 公版显卡实物图：

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关键词：英伟达RTX 4090 Ti

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