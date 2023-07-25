分析师：英伟达有望再涨两成，2027 年其 AI 相关收入或达 3000 亿元

IT之家 7 月 25 日消息，今年以来，芯片制造商英伟达的股价因为人工智能（AI）的热潮而翻了一番。而且，其还有更大的发展空间。瑞穗分析师 Vijay Rakesh 在周日给客户的一份报告中表示，英伟达的股价还有 20% 的上涨空间，他将英伟达的目标价上调至 530 美元，比之前的 400 美元高出了 32.5%。他称，这个目标价还是“保守”的。

Rakesh 认为，英伟达在 AI 芯片领域的优势地位至少可以维持到 2027 年。他预计，到那时，该公司可以通过 AI 相关业务创造出 3000 亿美元（IT之家备注：当前约 2.16 万亿元人民币）的收入，占据 AI 服务器市场 75% 的份额。这比他对今年该公司 AI 收入的预测高出了 10 倍，他表示，今年该公司 AI 收入可能在 250 亿到 300 亿美元之间。

Rakesh 写道：“随着生成式 AI 的需求加速增长，我们认为为大型语言模型提供更高计算能力的硬件供应商有着巨大的机会，尤其是 AI 领域的强者英伟达。”

英伟达在 5 月份公布了第一季度的业绩，显示了生成式 AI 带来的惊人增长。该公司第一季度的收入达到了 72 亿美元，超过了华尔街的预期。不过，该公司没有透露具体从 AI 相关业务中获得了多少收入。

英伟达的股价上涨也让其首席执行官黄仁勋的财富大增。根据彭博亿万富翁指数，他现在是世界第 32 位最富有的人，净资产为 400 亿美元，今年以来增长了 189%。黄仁勋拥有英伟达 8690 万股股票，占该公司 3.5% 的股份。

Rakesh 并不是唯一看好英伟达的分析师。6 月份，摩根士丹利也将英伟达列为其“最佳选择”，理由是其 AI 芯片的需求旺盛。

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