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realme真我GT5 系列手机即将发布，官方确认搭载骁龙 8 Gen 2

2023/7/27 22:48:34 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 27 日消息，realme 在今年 2 月推出了 GT3 系列手机，有消息称该系列的继任者将是 GT5 系列。这一消息已经得到了 realme 的官方确认，其在中国上海举行的 China Joy 2023 展会上设立了一个展台，确认了 GT5 系列的存在，同时透露 GT5 系列将搭载高通骁龙 8 Gen 2 芯片。

图自 @WHYLAB

目前，关于 GT5 系列的更多细节尚未公布，但爆料者 OnLeaks 称，GT Neo 6 将作为 GT5 在海外市场销售。这并不意外，因为 GT Neo 5 240W 其实就是 realme GT3 的国际版，而后者只在中国发售。

此外IT之家注意到，两款型号分别为 RMX3820 和 RMX3823 的 realme 手机近日通过了工信部的认证，据推测这两款手机分别是 GT Neo 6 和 GT Neo 6 Pro，而工信部的信息显示，这两款手机除了电池容量和充电速度不同外，其他方面都很相似。至于 GT5 Pro 是否会是 GT Neo 6 Pro 的国际版，则还有待观察。

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关键词：真我GT5realme GT5

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