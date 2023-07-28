洛图科技：上半年中国智能盒子线上零售量 92.9 万台，同比下降 28.7%

IT之家 7 月 28 日消息，市场调研机构洛图今日发布《2023 上半年中国智能盒子市场总结与展望》报告，2023 年上半年中国智能盒子线上零售量为 92.9 万台，同比下降 28.7%；零售额为 1.9 亿元，同比下降 31.7%，线上平均成交价为 209 元。

从月度上看，1 月受益于“年货节”等活动，销量达到相对高值，超过 25 万台，2 月和 3 月均不足 16 万台。随后几乎是逐月降低，而在今年 5 月和 6 月的“年中大促”等活动期间，两月销量也都只是超过 10 万台。

▲ 图源 Runto 洛图科技观研，下同

从同比来看，洛图科技报告中指出，上半年每个月均呈现出双位数的下滑，降幅在 20% 以上，其中 6 月大降 35%。

品牌方面，根据洛图科技线上数据监测结果，2023 年上半年国内智能盒子线上零售市场前四名的品牌分别为腾讯、小米、赛米尼和天猫魔盒。第 5-第 10 名分别是当贝、华为、鲸威、美菲克、赛奈斯、泰捷。

洛图科技在报告中指出，榜单后半段多为中小品牌，竞争激烈且“缺乏品牌认知度和忠诚度”，消费者大多处于价格因素的考量去选择购买。

产品力方面，2023 年上半年智能盒子线上市场 4K 清晰度渗透率达到 98.9%，同比增长 5.3%；四核 CPU 产品渗透率为 94.0%，同比增长 1.7%。相比于八核 CPU 功耗更大、价格高昂，目前四核 CPU 仍是最适配盒子的选择。

年销量方面，由于市场低迷状态仍将持续，洛图科技预测 2023 年国内智能盒子的市场销量将在 350 万台之内，其中线上市场销量为 174 万台，同比下降 27%。

图源 Pixabay

IT之家此前报道，今年 4 月 30 日洛图科技发布《中国智能盒子线上零售市场月度追踪》报告，2023 年一季度中国智能盒子线上零售量为 54.3 万台，同比下降 30.4%，环比增长 0.1%；零售额为 1.1 亿元，同比下降 33%，环比下降 9.4%；线上平均成交价为 208 元。

当时，洛图科技对于今年上半年智能盒子销售情况的预测如下： 2023 年上半年线上市场规模达到 102 万台，同比下降 22%。

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