信通院发布 2023 年度《中国算力服务研究报告》，北上广指数依然突出

IT之家 7 月 28 日消息，据中国信通院 CAICT 官方公众号报道，由中国信息通信研究院和中国通信标准化协会合办的“2023 中国互联网大会开源供应链论坛”日前在北京成功举办。

▲ 图源 中国信通院

在会议中，中国信通院发布了《中国算力服务研究报告（2023 年）》，中国信通院副院长魏亮对报告进行了解读，IT之家整理归纳如下：

中国算力服务在发展趋势上呈现“基于需求引进”与“自行技术演进”态势，以“任务式”服务为核心的算力服务从云服务演进而来，考虑到适用人群特点，国产算力服务呈现普惠化、泛在化、标准化特点。

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需求上，传统产业应用数字化与算网新应用构建亟需标准、稳定、易用的算力服务；技术上，云计算逐步成为数字世界操作系统，云服务向算力服务加速演进。

报告指出算力服务以任务式交付为核心，通过云计算相关技术屏蔽硬件架构之间的差异，完成多样性算力资源的统一管理与调用，实现算力普惠化；云网边端融合程度加深，使分布在云、边、端的泛在资源实现互联，形成多要素协同联动、融合调用的态势，助力算力泛在化；云作为算力资源的载体，促使资源供给方式向智能化方向演进，通过统一资源接口、服务平台等实现算力输出标准化。

北上广算力服务指数处于领先位置，中西部提升明显但差距较大。信通院本轮报告提出了“算力服务发展指数体系”，从资源服务化程度、应用赋能水平以及服务体验水平 3 个维度展开研究。

综合来看，我国珠三角、长三角、京津冀等区域算力服务发展处于领先地位。与东部相比，西部地区土地、能源等资源丰富，发展潜力大，如四川借助区位优势已提升至第 8 位，但西部整体算力服务水平仍有待提升。

▲ 图源 中国信通院

我国各省份算力服务发展指数与其数字经济规模呈显著正相关关系。据信通院测算，单位算力服务发展指数提升可以带来 0.64 万元的人均数字经济产出增长，以及 566.4 亿元数字经济规模的增长。

其中珠三角、京津冀及长三角等地的经济牵引效用尤其明显。北上广浙苏五个省市的算力服务发展指数均超过 50，且人均数字经济产出超过 35 万元，五个省市的算力服务总收入占全国 67% 以上。

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