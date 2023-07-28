黑暗类魂动作 RPG 游戏《堕落之主》18 分钟演示视频公布

IT之家 7 月 28 日消息，《堕落之王》是由 Hexworks 开发、CI Games 发行的黑暗类魂 RPG 游戏，今天发行商发布了接近 18 分钟的实机演示视频，演示了游戏中的大量 BOSS 和战斗机制。

视频中演示了玩家扮演黑暗十字军（Dark Crusaders）的成员，寻找并杀死恶魔之神 Adyr。

本作拥有“生者”和“亡者”两个平行世界。在影界提灯的帮助下，玩家可以随时往返于两个平行世界。而当玩家在生者世界被击败，则会在亡者世界原地重生，面临更加艰难的挑战。

玩家在这个鬼怪横行的位面待得越久，就会遭到越多的恐怖幽魂猎杀。除了单人战役外，游戏也支持在线多人模式。游戏将于 10 月 13 日正式发售，登陆 PS5、Xbox Series X / S、Steam 以及 Epic 平台。

IT之家在此附上游戏官方介绍如下：

《堕落之主》讲述了在相互交织的广袤世界中的一段全新史诗角色扮演冒险之旅，并且将带来远超原版游戏五倍的内容。

在经历了难以想象的漫长残酷暴政之后，邪神阿迪尔终于被打败。但是诸神…… 并不会永远沉寂。

千百年后，阿迪尔复活在即。扮演传说中的黑暗远征军，穿越生与死的国度，在这段史无前例的 RPG 体验中，见证跌宕磅礴的头目战，挑战应接不暇的高难度战斗，见证风格各异的角色，并沉浸于扣人心弦的细腻故事之中。你的传奇将昭示光明…… 亦或是黑暗？

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