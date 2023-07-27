ChinaJoy 前菜！高通举办骁龙游戏技术赏，一加 Ace 2 Pro 官宣

2023 年第二十届 ChinaJoy 将于 7 月 28 日至 7 月 31 日在上海新国际博览中心举办，而作为过去几届 ChinaJoy 的常客，高通于今日在上海举办骁龙游戏技术赏，IT之家受邀前往参加本次活动。

本次骁龙游戏技术赏活动中，高通和一加、网易游戏、完美世界、高合汽车等合作伙伴一起分享了当下游戏体验和电竞赛事背后的硬核科技，共同探讨移动技术创新赋能的全新数字娱乐方式。

行业研究机构报告显示，移动游戏保持强劲发展势头。2022 年，全球玩家在移动游戏上的花费达到约 920 亿美元，占全球游戏行业收入的 50%，几乎是主机游戏和 PC 游戏的两倍。而全球移动游戏市场也在过去 7 年内增长速度惊人，自 2015 年以来，市场规模增长达 4 倍。其中，2022 年中国移动游戏的销售收入占中国游戏行业总收入的近 73%，市场规模扩大 6 倍。

今天的活动中，高通技术公司高级副总裁兼手机、计算、XR 业务总经理阿力克斯・卡图赞（Alex Katouzian）亲自来到活动现场，并发表了演讲。在演讲中，阿力克斯・卡图赞谈到了骁龙电竞先锋赛中国赛的情况，他表示：“骁龙电竞先锋赛中国赛开赛一年来，吸引了超过 80000 名玩家参与竞技，比赛直播观看量超过 2 亿人次。”

同时，他表示，目前已有超过 95 款搭载第二代骁龙 8 移动平台的旗舰 Android 智能手机发布，每一款都能带来出色的游戏性能，并具备 Snapdragon Elite Gaming 特性。Snapdragon Elite Gaming 是骁龙 8 系移动平台支持的游戏技术的集合。

高通高级副总裁兼手机、计算、XR 业务总经理阿力克斯・卡图赞（Alex Katouzian）

另外 ，一加产品线总裁刘丰硕也参加了本次活动，他表示：“我们和高通建立了全新的 1+1+N 合作模式，基于对用户在游戏体验痛点上的洞察，我们和高通共同定义场景、开发解决方案，同时与多个头部游戏工作室做三方的深度联调。”同时刘丰硕也正式透露，一加将在 8 月份推出全新的一加 Ace 2 Pro 手机，同时会全球首发搭载“航天级天工散热系统”。

高通全球副总裁侯明娟

而对于今年的 ChinaJoy ，高通表示将和运营商、智能手机厂商、游戏工作室、电动汽车厂商和电商等合作伙伴第四次打造骁龙主题馆，带来 11 大品牌展位。

高通全球副总裁侯明娟重点预告了骁龙展台的亮点：在即将开展的 ChinaJoy 上，高通将带来超过 100 项技术体验和演示；骁龙展台还将上演骁龙电竞先锋赛精英邀请赛总决赛。同时值得期待的是全新“骁龙 XR 奇幻之旅”，就是利用 GVR 创作的数字娱乐内容，再结合骁龙运动座椅、PICO 4 Pro VR 眼镜和小米平板来打造的沉浸式娱乐项目，通过 Wi-Fi 6 实现无线多端联动，带来超低延迟、极致沉浸的 XR 游戏体验。

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