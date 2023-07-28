国产高分剧《隐秘的角落》重制版上线，支持帧绮映画 MAX 和杜比视界 HDR

IT之家 7 月 28 日消息，爱奇艺宣布携手杜比中国，于今日正式上线了《隐秘的角落》重制版，为该剧带来帧绮映画 MAX 和杜比视界 HDR 支持。

《隐秘的角落》是爱奇艺在 2020 年上线的一部国产悬疑犯罪剧集，在当时引发了观影热潮，时至今日豆瓣评分都有 8.8。

该剧改编自紫金陈推理小说《坏小孩》 ，讲述了沿海小城的三个孩子在景区游玩时无意拍摄记录了一次谋杀，他们的冒险也由此展开。扑朔迷离的案情，将几个家庭裹挟其中，带向不可预知的未来。

帧绮映画 MAX 是爱奇艺针对 TV 端大屏场景（奇异果 TV）推出的家庭影院视听标准，用户通过认证电视机型在奇异果 TV 观看 4K HDR 片源内容时，选择“帧绮映画 MAX”，最高可享受“4K MAX+HDR + 全景声”等高品质视听体验。

杜比视界则是杜比推出的影像画质技术，通过提升亮度、扩展动态范围来提升影像效果，号称“充分释放 HDR 技术的潜能”，不过也需要相关硬件设备支持。

IT之家小伙伴可以在爱奇艺电视端观看最新的《隐秘的角落》重制版。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。