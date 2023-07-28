北交大开源国内首个交通大模型 TransGPT，可免费商用

IT之家 7 月 28 日消息，北京交通大学联合中国计算机学会智慧交通分会和足智多模公司等机构，日前正式发布了国内首个综合交通大模型 TransGPT，目前该模型已经在 GitHub 上开源，感兴趣的IT之家小伙伴们可以在此进行了解。

据悉，TransGPT（TransGPT-7B）是一个基于 Transformer 架构的文本大模型，该模型结合多模态结构，搭配实时场景数据调用模式，形成以综合交通大模型为基础设施、辅以交通细分行业应用的架构。

▲ 图源 TransGPT GitHub 页面

该模型使用 34.6 万条文本数据用于领域内预训练，并配合 5.8 万条对话数据用于微调，最终模型能够实现交通情况预测、智能咨询助手、公共交通服务、交通规划设计、交通安全教育、协助管理、交通事故报告和分析、自动驾驶辅助系统等功能。

▲ 图源 TransGPT GitHub 页面

官方表示，相关部门能够利用该模型生成城市导入交通方案的最优解，创建红绿灯等基本设施的管理系统。用户只需提出出发地及到达地，模型即可生成相关交通规划信息，进行一系列出行路线规划行为。

同时，该模型接受了驾驶法律条文的训练，用户可以通过询问模型获得详细的政策解读信息，还能够生成一系列安全教育内容，帮助相关行业者进行交通安全教育。

官方宣称，TransGPT 不仅对学术研究完全开放，仅需邮件申请并获得官方商用许可后，即可以免费商用。

TransGPT 作为国内首个通用常识交通大模型，当下具有一定里程碑意义，可以为道路工程、桥梁工程、隧道工程、公路运输、水路运输、城市公共交通运输、交通运输经济、交通运输安全等行业提供通识常识。以此为基础，可以落脚到特定的交通应用场景中。

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