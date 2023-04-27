华为与北交大完成车地通信测试：时速350公里带宽近1Gbps

IT之家 4 月 27 日消息，近日，北京交通大学“轨道交通运行控制系统国家工程研究中心”发布了《华为 WLAN 系统高速场景实验室测试报告》。根据《报告》，华为与北京交通大学轨道交通工程中心联合完成了 350km/h 高速移动场景下车地 Wi-Fi 6 通信系统的城轨业务承载能力测试。此次测试结果显示列车运行 350km/h 下带宽达到 980Mbps，接近 1Gbps（IT之家注：每秒一千兆比特）。

《报告》显示，为验证华为城轨车地 Wi-Fi 6 网络在高速移动场景下的可用性，北京交通大学轨道交通工程中心分别在 120km/h、160km/h、200km/h、260km/h 和 350km/h 时速下，采用华为 AirEngine X760R-XXE 轨旁 AP 和 AirEngine 6760-51EI 车载 AP 的产品组合，测试了华为城轨车地 Wi-Fi 6 网络对列车乘客信息系统（PIS）与视频业务的承载能力。

国家在《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中，明确要求“强化重点城市群城际交通建设，推进城际铁路、城市轨道交通等融合衔接，合理推动轨道交通跨线运营”。在产业需求和政策加持下，轨道交通得以高速发展，国内最高运行时速达到 160km/h，最高设计时速达到 200km/h；同时，轨道交通逐步迈入“全自动运行时代”。轨道交通的高速移动与全自动运行，列车乘客信息系统（PIS）、车载视频、弓网检测系统等业务数据的实时回传，对车地无线通信系统提出新的挑战与需求。

华为方面称，其推出的华为智慧城轨车地 Wi-Fi 6 网络解决方案，通过硬件和算法等多种技术创新，为高速行驶列车提供“性能高、切换快、部署易”车地 Wi-Fi 6 通信。