全球掀复现「室温常压超导体」热潮，中国队已肝十几小时，韩国团队却内讧了

室温常压超导，这回是真的闹大了。不止是在国内连上热搜，火速出圈引爆大众讨论。

铅磷灰石价格也在 24 小时之内迅速被炒了起来。

而物理界的科学家们，更是第一时间拉开了一场全球复现行动。

知乎上，就有答主透露，一个来自安徽的实验团队已经爆肝搞了十几个小时，正在努力复现结果。瞬间引发的关注量之大，连国外友人都被吸引了过来。

有意思的是，因为论文中合成步骤看上去并不复杂，还真有国外网友准备“手搓超导体”，连夜采购了一波原材料。

这位本职为航天公司工程师的大哥透露：今晚实验就开整！2-3 天看结果。

连 OpenAI 联合创始人 Andrej Karpathy 也被吸引过来，前排点赞围观。

这一波，可真是把大模型的风头都给盖过去了。

全球开动复现实验

这次韩国团队的研究之所以会掀起如此“复现热潮”，用网友的话来说就是太简单了：

简单到高中实验室就能复现（若论文为真）。

而在 arXiv 上被热议的两篇论文中，有一篇就针对如何制备 LK-99 超导体给出了详细的流程。

大致分为三个大步骤：

合成黄铅矿 Pb₂(SO₄) O

合成磷化亚铜晶体 Cu₃P

生成常温常压超导体 Pb (10-x) Cu x (PO 4 ) 6 O

若是按照这个方法，有网友就估算：

在材料和设备齐全的情况下，最少仅需 34 小时就可以合成出 LK-99 材料。

（国内外“选手”纷纷加班加点，似乎想要争做“复现第一人” ）

例如国内玩家这边，一个名为“半导体与物理”的网友开始实验直播，还顺便把实验步骤一一都放了出来。

这就是我们在上文提及的“安徽小分队”，他们从 7 月 26 日开始熬夜搞，帖子发布后立即引起大量网友吃瓜围观。

下面是这位网友分享的实验步骤。

第一步，准备合成 Cu₃P，将铜和磷粉末按照比例在坩埚中混合。

第二步，压片 Cu₃P。

第三步，将混合粉末密封在每克 20cm 的密封管中，然后用真空泵抽至绝对压强为 10 -3 torr（约等于 0.13Pa），抽真空后封管。

最后，放进马弗炉烧制，一共需要烧制 3 天左右。

合成黄铅矿后，还需要合成磷化亚铜晶体，进而才能生成论文里说的“常温常压超导体”。

而就在马上能见分晓的时候，这个复现实验的帖子被悄悄删除了。此举也引来不少网友吃瓜，知乎上甚至有专门话题讨论起来。

对此就有网友分析认为，很大可能是纪律问题，一般实验室都会对保密有所要求。

虽然热帖没了，但还是有很多网友以身试法，表示自己也在搞复现。

这不，B站科普区知名 up 主“真・凤舞九天”就喊话已经在着手准备了！并表示，会给大家拍个实验全流程。

另外一边，海外“选手”也马不停蹄的开始实验，实时在网上直播整个实验进展，还专门给实验搞了个话题：

MeissnerEffectOrBust。

不过他是个业余爱好者，刚刚开始准备基础设备，速度应该不如专业实验室的快。

比如，第一天这位老哥除了准备基础设施，就在等 PbO 和 Pb (SO₄) 的到货。

一天半，东西基本到货了，Cu₃P 还在发货中，估计本周五或周一到。

最新进展是，老哥的团队今晚会把 PbO + Pb (SO₄) 放入炉中烧制。

在更新进展同时，他还指出，现在多数关于烧制 PbO + Pb (SO₄) 方法的论文，都是在不带盖的容器进行，但韩国团队是在真空状态下操作的。

所以，团队会在“真空和开放”两种环境下都试试，看看效果。

总而言之，这次“复现热潮”归根结底还是两个字，简单。

而且不同于此前印度老哥（Dias 团队）那一波研究，韩国团队是把流程和证据都给了出来。想要更深入了解相关研究，可以戳《首个室温常压超导体》了解一下。

不过在一派热火朝天中，也有人呼吁冷静。比如 OpenAI CEO 奥特曼：

我很想相信，但我们是不是对抗磁铁过于兴奋了。

南京大学教授、美国物理学会会士闻海虎有类似的观点。他对南方都市报表示，“视频显示的磁悬浮应该是一种弱抗磁效应所致，与超导磁悬浮有明显区别。所以，我的判断是似是而非的假超导现象”。

One More Thing

具体结果，还是得等子弹飞一会儿。不过此事热度之大，倒是先把花边新闻给拱了出来。

有网友发现，这个船新室温超导材料的研究团队，同时在 arXiv 上传了两篇论文：一篇列有 6 位作者，而另一篇只有 3 位。

并且 3 位作者这篇，标题是《首个室温常压超导体》。

诺贝尔奖最多由三人分享。

还有网友八卦出了更多细节：

这项研究的两位主要作者李硕培（Sukbae Lee）和金智勋（Jihoon Kim），自 1999 年以来就在陆陆续续研究 LK-99 这种材料。

2018 年，李和金拿到了外界投资，“2+1”这篇论文中的另一位作者权永万（Young-Wan Kwon）也因此加入了他们的研究。

而“2+4”论文中的金贤泰（Hyun-Tak Kim），是美国威廉玛丽学院的物理学教授。这位万引大佬，是李和金在开始写论文时，拉过来合作压阵的。

一篇韩国报道显示，在 2020 年时，李硕培就向 Nature 提交过他们的成果，但时值另一位神人 Ranga Dias 搞出了大争议，Nature 就婉拒了他们。作者团队决定先在其他期刊上发表这篇论文。

于是抓马就来了。按照金贤泰自己的说法，《首个室温常压超导体》这篇论文，没有经过他的允许就被传到了 arXiv 上。

并且这篇论文，是不带金贤泰等人的名字的。

第二篇论文随即在几个小时后，也被传到了 arXiv 上。这一回被“除名”的，是权永万。

正如英伟达 AI 科学家 Jim Fan 所说，这事儿发展到现在，有发现的兴奋，有被抢发的恐惧，有肾上腺激增的时刻，也不乏人与人之间的抓马。

总之，因崔斯汀。

参考链接：

[1]https://twitter.com/8teAPi/status/1684385895565365248/

[2]https://n.news.naver.com/article/366/0000920152/

[3]https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020230727824049.html/

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