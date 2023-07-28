玄派新款玄机星游戏本上架：R7 7840H + RX 7600M XT，6499 元

IT之家 7 月 28 日消息，玄派今日发布了新款玄机星游戏本，全 AMD 配置，R7 7840H + RX7600M XT + 16G +1T，首发 6499 元。

IT之家整理玄派新款玄机星游戏本规格如下：

玄机星游戏本将升级搭载 AMD 全新“zen4”架构 CPU 锐龙 7 7840H，R7 7840H 是 AMD 2023 年发布的全新“Zen4”架构的 CPU，采用 4nm 制程，8 大核 16 线程，加速频率可达 5.1GHz。

除了处理器升级之外，玄机星游戏本还将同步配备 16G DDR5 5600MHz 高频内存，512G 硬盘升级至 1TB PCIe 4.0 固态硬盘

显卡方面，玄机星游戏本搭载 AMD RX 7600M XT 系列显卡，其基于 AMD RDNA3 架构，搭配 8G GDDR6 显存，最高功耗释放可达 120W+10W 动态。

屏幕方面，这款新品游戏本还将搭载 16.1 英寸窄边框大屏，QHD 2.5K （2560X1440）分辨率，165Hz 刷新率。其他方面还将配备 80Wh 大容量电池，拥有 USB4 全功能接口，WIFI6E 网卡，大尺寸玻璃触控板等。

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