Framework Laptop 16 模块化笔记本预定量超预期，订单已排到明年第一季度

IT之家 7 月 27 日消息，Framework Laptop 16 模块化笔记本已在 7 月 18 日开启预定，售价 1399 美元起（IT之家备注：当前约 10031 元人民币），第一批将于 2023 年第四季度发货，目前支持预定的国家 / 地区包括美国、加拿大、德国、法国、英国、荷兰、奥地利、爱尔兰和澳大利亚。

官方今日发文称，Framework Laptop 16 预定反响超出了他们的想象。官方本来预计在几个月内售出前五批，实际情况是 12 小时内就售出了。目前开放的预购批次将于 2024 年第一季度发货。

Framework 表示，正在与供应商合作，确保有足够的生产能力，以避免预购时间延长到 2024 年。

IT之家整理 Framework Laptop 16 的可选配置如下：

这款笔记本默认搭载 R7 7840HS 处理器，可加 200 美元升级 R9 7940HS；内存加装 16GB 价格为 80 美元；SSD 加装 1TB 西部数据 SN770 为 99 美元。

这款笔记本可通过扩展 Bay 加装独立显卡，目前可选 AMD RX 7700S，加装价为 400 美元。

此外，这款笔记本还可选边框颜色、电源适配器以及各种接口的扩展卡。

屏幕方面，这款笔记本采用了京东方半定制的屏幕，具有 2560x1600 分辨率、100% DCI-P3 色域、高达 165Hz 的可变刷新率、1500:1 对比度和 500 尼特亮度。该显示模块也可以自行更换。

官方称 Framework Laptop 16 极其坚固耐用，外壳采用镁合金和机加工铝部件，标准厚度不到 18 毫米，独显版厚度也将低于 21 毫米。这款笔记本外壳由两个核心机械部件组成：镁合金底盖和 CNC 铝制顶盖。这两个部件都是 Framework 与先进的外壳制造商之一 Catcher Technology 合作生产的。

电池方面，Framework 表示与 ATL 合作定制设计了电池，该电池组采用 4S1P 架构，有四个锂离子电池，电池容量达到 85Wh。此外，官方还改进了电池连接器，采用了集成刀片式连接器，使电池更换变得更加容易。寿命方面，官方称这款电池 1,000 次循环后还有 80% 的容量。

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