我国正制定《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》，挤压 / 振动 / 阻燃等项目有望纳入考核

IT之家 7 月 28 日消息，据北京日报消息，今日下午的“电动自行车锂电池安全调研座谈会”上，有关人员宣布，电动自行车用锂离子电池将迎来统一的国家标准，我国正制定《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》。

据报道，考核项目拟纳入多种意外情况或特殊环境下电池的运行状况。如电池发生挤压、振动、自由跌落等意外情况，或是处于低气压、高低温等特殊环境。此外，壳体阻燃、提手强度、防水等指标也将被写入规范。

图源 Pixabay

IT之家此前报道，6 月 19 日起，北京市电动自行车团体标准《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》正式实施。

该标准由北京市自行车电动车行业协会会同相关机构和企业共同修订，旨在提高电动自行车用锂电池的安全性和稳定性，防止因电池不匹配、拼改装、高温、碰撞等原因导致的爆炸、着火等事故风险。

在当时公布的标准中，部分内容可供参考如下

电池组与整车互认协同识别功能： 可以避免使用者随意更换不适合的电池组，造成电池与车辆之间的不兼容问题；

电池（单体）热滥用、针刺检测项目： 可以检测电池在高温或碰撞后是否会发生隔膜破裂，引发内部短路或过热现象；

电池组过温报警功能：要求电池组内部温度或某一电池的温度达到 80℃时，车辆或电池组应在 30 秒内发出报警声音。

此外，新修订的技术标准还明确了电池组管理系统（BMS）功能，细化了数据上传功能、自由跌落等测试方法；增加了电池组提手强度、盐雾等安全项目；提高了对电池（单体）的稳定性能要求；率先应用了电池组与充电装置互认协同识别功能等。

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