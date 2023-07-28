TTC 迷你轴发布：矮轴的外形，高轴的心脏

IT之家 7 月 28 日消息，TTC 正牌科电今日正式发布迷你轴，包括迷你白轴和迷你紫轴。

据介绍，迷你白轴是由 TTC & Lenovo 联合打造，首发用于联想 ThinkBook KB Pro 键盘。迷你白轴是迷你轴系列推出的首款有声段落轴体，采用 TTC 专利扭簧发声结构，声音清脆，确认感清晰。

官方表示，矮轴因为本体高度受限，总行程设计受限一般均在 1.8-3.0mm 左右。而总行程的长短直接影响了轴体的舒适体验，行程越短，打字体验越接近薄膜键盘的手感。因此，矮轴外形受限的情况下，如何提高总行程，如何提高手感的舒适性一直都是行业内结构设计上的一道难关。TTC 设计了长达 3.5mm 总行程，可以达到与高轴快银一样的心脏，因此从结构上确保了矮轴可以像高轴手感一样舒适的可能性。

迷你轴安装高度 (PCB 板上轴体露出尺寸) 由高轴的 15.35mm 降低至 9.0mm，降低 45%，带上键帽总高度相差 6.35mm。

IT之家附两款轴体参数如下：

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