联想小新 365 投影仪今日预售：450CVIA 流明、1080P，到手 1499 元

IT之家 7 月 29 日消息，联想小新 365 投影仪上市，下午 15:00 开启预售，定金 100 元可抵 400 元，到手价 1499 元，开机无广告。

联想小新 365 投影仪采用无损光学偏轴设计，内置小巧云台，支持 5-8° 任意调节，无需外接支架；拥有 450CVIA 流明（1500ANSI）亮度、1080P 分辨率，支持 HDR10 高动态解码技术；采用 Hi-lmprexVI Al 画质引擎，自动实现画面精准控光、智能场景识别。

联想小新 365 投影仪采用高精度 CMOS 摄像头模组，配合多重智能算法及全新硬件梯形校正芯片，开机即可对画面进行自动对焦和梯形校正；拥有对称式 2*5W 全频扬声器，400ml 超大音腔；搭载 Hi-V560 芯片，存储规格 2GB+16GB，支持 2.4G+5.8G 频道；采用定制第 4 代全密闭式光机，IP5X 防尘，复合式散热运行噪音低至 28dB。

IT之家附参数规格：

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