联想推出新款 Tab P12 和 Tab M10 5G 平板电脑， 399 欧元起

IT之家 7 月 27 日消息，联想现推出新的 Tab P12 和 Tab M10 5G 平板电脑，399 欧元（IT之家备注：当前约 3156 元人民币）起。

联想 Tab P12 搭载联发科天玑 7050 芯片（IT之家注：原天玑 1080），配备了 12.7 英寸 3K 显示屏（2944 x1840），60Hz 刷新率，该机还配备四个 JBL 扬声器以及杜比全景声（Dolby Atmos）。

据介绍，联想 Tab P12 配备 8GB 内存，内置 10200mAh 电池，续航长达 10 小时，可搭配新款 联想 Tab Pen Plus 和 ThinkPad 键盘使用，而且支持分屏以进行多任务处理 ，还有专门的阅读模式和护眼功能。

联想 Tab M10 5G 搭载高通骁龙 695，支持 5G 网络，采用了 10.61 英寸 2K 屏，支持杜比全景声，内置 7700 mAh 电池，续航长达 12 小时，重约 490 克，还有 IP52 防水防尘。

定价方面，联想 Tab P12（含键盘和手写笔）为 499 欧元（含税），联想 Tab P12（仅含手写笔）为 399 欧元（含税）；联想 Tab M10 5G 为 399 欧元（含税）。

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