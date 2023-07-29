联想小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版发布：搭载 R7 7840HS，5599 元起

IT之家 7 月 29 日消息，联想今日发布小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版，可选 14 英寸和 16 英寸，搭载 R7 7840HS，标配 32GB LPDDR5x 内存和 1TB，首发价如下：

R7 7840HS + 32G + 1TB +14 英寸 2.8K 120Hz：5599 元

R7 7840HS + 32G + 1TB +16 英寸 2.5K 120Hz：5799 元

IT之家整理小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版规格如下：

R7 7840HS 为 8 核 16 线程，最高 5.1GHz，拥有 12CU 核显，最高 2.7GHz。

小新 Pro 14 2023 旗舰锐龙版笔记本搭载 R7 7840HS 处理器，60W 性能释放，配备 32GB + 1TB SSD 。屏幕为 14 英寸 16:10 2.8K 120Hz，电池容量为 75Wh，接口包括 USB4 和全功能 USB-C。这款笔记本重 1.46kg，厚度为 15.99mm。

小新 Pro 16 2023 旗舰锐龙版笔记本将搭载 R7 7840HS 处理器，65W 性能释放，配备 32GB + 1TB SSD，预留 M.2 插槽。屏幕为 16 英寸 16:10 2.5K 120Hz，电池容量为 75Wh，接口包括 USB4 和全功能 USB-C。这款笔记本重 1.93kg，厚度为 17.5mm。

一图看懂：

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