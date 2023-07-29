荣耀 MagicBook X Pro 2023 锐龙版笔记本 8 月 8 日推出，搭载 R7 7840HS 处理器

IT之家 7 月 29 日消息，荣耀今日在 China Joy 上宣布 MagicBook X Pro 2023 锐龙版笔记本将在 8 月 8 日推出。

MagicBook X Pro 2023 锐龙版笔记本现已在京东开启预定，可选 14 和 16 英寸，标配 R7 7840HS 处理器，售价在 5000 元内。

荣耀稍早前表示，新款 MagicBook X Pro 锐龙版笔记本将在 7 月 29 日的 China Joy 2023 活动上发布，支持荣耀的 OS Turbo 技术。

据IT之家此前报道，荣耀 MagicBook X Pro 系列的 13代酷睿 H 处理器版已经在今年上半年发布。屏幕方面，荣耀 MagicBook X Pro 系列搭载 2.2K 高色域护眼大屏，拥有 16:10 黄金显示比例。软件方面，荣耀 MagicBook X Pro 系列在智慧互联方面也迎来了全新跃级，全系支持 MagicOS 带来的键鼠共享、通知共享、通话共享、应用接续等智慧功能，让信息与服务在笔记本、手机和平板三屏之间实现无缝流转。

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