及早筛查乳腺肿瘤，科学家发明家用可穿戴超声波设备

IT之家 7 月 29 日消息，美国每年有 4.2 万名女性和 500 名男性死于乳腺癌，这种疾病如果能够在扩散到身体其他部位之前早期发现，五年存活率为 99%。

后期发现乳腺癌，如果癌症扩散到肺，肝，骨骼或身体其他部位，存活率下降到 30% 以下。

目前业内筛查乳腺癌的主要方式就是拍 X 光片。根据美国癌症协会的数据，虽然 X 光可以更早地发现乳房组织中的肿块，但这种常规手段会漏掉大约八分之一的乳腺癌。

麻省理工学院的研究人员设计了一种可穿戴的超声波设备，可以拍摄相当于医疗中心的超声图像。

麻省理工学院媒体实验室副教授，该研究的资深作者 Canan Dagdeviren 在一份声明中表示，IT之家翻译部分内容如下：

我们改变了超声波技术的外形，让其可以在您的家中使用，这款设备不仅便携，而且易于使用，并提供实时的监测数据。

Dagdeviren 的母亲 49 岁死于乳腺癌，于是就开始了这方面的研究，设计了使用压电材料的微型超声波扫描仪，可以在用户需要时拍摄图像。

该团队还设计了一种具有“蜂窝状”开口的柔性 3D 打印贴片。配备一个匹配的文胸，扫描仪可以移动到六个不同的位置，以成像整个乳房。

研究人员在一名有乳腺囊肿病史的 71 岁受试者身上测试了他们的设备，能够检测到直径小至 0.3 厘米、深至 8 厘米的囊肿，同时保持与传统超声相似的分辨率。

该团队的下一步工作包括构建一个迷你的手机大小的成像系统，在未来，高风险的个人可以在家里反复使用该设备。

IT之家在此附上官方论文地址，感兴趣的用户可以点击阅读。

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