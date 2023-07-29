富士经典相机回顾 (上)

近年来，富士在参加各大展会时，都会在展台上陈列出诸多历史经典机型…… 这一篇，我们主要来说中画幅机型。

1948 年 SIX1

6×6 画幅 | 固定镜头 | 镜间快门

这是富士推出的第一款中画幅相机，采用折叠式设计。早期型号搭载 75mm F4.5 镜头，之后则有 75mm F3.5 版本。

1954 年 FUJICAFLEX

6×6 画幅 | 固定镜头 | 镜间快门

这是富士唯一的双反相机，配备 3 组 5 片结构的 83mm F2.8 镜头与 Seikosha-Rapid 快门。发售第二年停产，存量较少。

1968 年 G690

6×9 画幅 | 可换镜头 | 镜间快门

6×9 画幅的成像尺寸约为 82.6mm×56mm，是 135 全画幅的 5 倍有余，可以提供更优秀的成像品质。得益于旁轴取景和镜间快门设计，G690 的操作非常方便，这也将 6×9 画幅从专业技术相机领域拉入到了 120 相机领域。

G690 系列得到了众多摄影师的青睐（尤其是风光和婚纱摄影），一些资深摄影人士将其誉为“大徕卡”。

1974 年 GM670

6×7 画幅 | 可换镜头 | 镜间快门

由于 6×9 画幅对于胶卷的消耗很大，加上 6×7 画幅开始流行，富士在 GL690 基础上推出了 GM670 相机。它与 G690 拥有几乎相同的机身设计，通过过片系统的遮挡实现 6×7 画幅。

1983 年 GS645

6×4.5 画幅 | 固定镜头 | 镜间快门

GS645 是富士 645 系列的开山之作，也是系列中唯一能折叠的型号。它采用了 4 组 5 片结构的 75mm F3.4 镜头。次年推出的 GS645S 则拥有 5 组 7 片结构的 60mm F4 镜头。

1983 年 GS645W

6×4.5 画幅 | 固定镜头 | 镜间快门

GS645W 是 GS645 的广角机型，采用 5 组 6 片结构的 45mm F5.6 镜头。由于镜头较短，没有采用折叠结构；而又因为广角镜头的景深较大，因此取消了测距器。

1992 年 GW690III

6×9 画幅 | 固定镜头 | 镜间快门

采用 5 组 5 片结构的 90mm F3.5 镜头。这里展出的第3代产品在机身设计上加入了更多曲线。

1992 年 GW670III

6×7 画幅丨固定镜头丨镜间快门

GW670 系列与 GW690 系列拥有相同的机身（比如 GW670III 对应 GW690III），只是画幅更改为 6×7。

1993 年 GW680III

6×8 画幅丨固定镜头丨镜间快门

GW680 系列同样基于 GW690 的机身，只是将画幅更改为 6×8。GSW680 是 GW680 的广角版本，采用 4 组 6 片的 65mm F5.6 镜头。

1995 年 GA645 PRO

6×4.5 画幅丨固定镜头丨镜间快门

这是一款便携易用的 120 相机，采用 6 组 7 片结构的 60mm F4 镜头。不仅支持程序曝光和光圈优先，还支持自动对焦。

本文来自微信公众号：相机笔记 （ID：xjbiji），作者：滕飞 et

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