夏普六年来首次净亏损，富士康要求三个月内制定业绩改善计划

IT之家 7 月 27 日消息，据日经亚洲报道，富士康已要求夏普在三个月内提出业务改善计划，以尽快从此前因显示业务疲软而陷入的亏损状态中复苏。

▲ 图源 夏普官网

富士康董事长刘扬伟上周访问了夏普位于日本东京和千叶的办公室，消息称他会见了夏普总经理兼 CEO 吴柏勋和其他高管，并要求他们制定恢复盈利的方案。

IT之家此前报道，夏普在截至今年三月的财年中报告了六年来首次净亏损，其中与显示器相关的减值损失高达 1884 亿日元（IT之家备注：当前约 96.08 亿元人民币），夏普将其主要归咎于子公司 Sakai Display Products 表现不佳。而作为夏普最大股东的富士康，也受此拖累，在今年 1-3 月的一季度中产生了与夏普有关的营业外亏损约 173 亿新台币（当前约 39.62 亿元人民币）。

富士康 CFO 黄秋莲五月份曾在投资者会议上表示：“我们已要求夏普提出一项符合其大股东利益的业绩改进计划。如果仍然没有改善，我们会要求他们调整管理团队，以改善运营。”

富士康于 2016 年收购了夏普，其后见证了夏普扭亏为盈的历程。夏普此前预计本财年能再度实现扭亏为盈，预计净利润达 100 亿日元（当前约 5.1 亿元人民币）。

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