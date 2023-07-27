佳能成为杭州亚运会官方赞助商，9 月将推定制纪念款望远照相机

IT之家 7 月 27 日消息，2023 年 7 月 26 日，杭州 2022 年第 19 届亚运会官方摄影摄像产品及服务赞助商签约仪式在杭州举行，佳能正式作为杭州亚运会官方赞助商，为杭州亚运会提供包括影像输入及输出设备、服务与解决方案等多方面支持。

据佳能官方介绍，在此次杭州亚运会上，佳能将为来自全球的记者和摄影师们提供帮助，让他们将亚运的精彩画面，通过佳能的相机、镜头和电视镜头传递到世界各地。同时，佳能还将为杭州亚组委提供打印办公设备及服务，包括复印机、打印机及耗材，保障赛会的顺利运行。

在本次签约仪式上，佳能（中国）还宣布 9 月 1 日开始将面向广大消费者发售佳能望远照相机亚运定制纪念款。

▲ 佳能 PowerShot ZOOM 亚运定制纪念款望远照相机，图源佳能公众号

IT之家查询获悉，佳能 PowerShot ZOOM 作为佳能推出的一款小巧轻便的单眼望远照相机，兼具望远、拍照与录像功能，支持 100/400/800mm 变焦，可用于现场观看比赛等，普通版价格为 1659 元。

▲ 图源佳能 PowerShot ZOOM 商品介绍页

佳能表示，本次发布的限定套装在外观上更具青春活力，套装内包含亚运主题设计挂绳及徽章，既有收藏意义，同时又方便使用者携带观赛，带来更轻松、更沉浸的亚运观赛体验。

本届亚运会的 CPS 器材库将为赛事注册摄影师或佳能 CPS 会员提供包括佳能全画幅专微相机 EOS R3、全画幅单反旗舰 EOS-1D X Mark III 在内的佳能专微及单反相机产品，以及包括 RF800mm F5.6 L IS USM、RF1200mm F8 L IS USM 等在内的 RF 镜头产品。

▲ 图源佳能公众号

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