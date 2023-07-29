奥本海默：物理学的天才与悲剧

7 月 21 日，由诺兰导演的电影《奥本海默》在北美上映，而我们这边也将引入这部电影。

罗伯特・奥本海默是一位美国理论物理学家，被誉为“原子弹之父”，因为他在第二次世界大战期间领导了曼哈顿计划，研制出了用于轰炸广岛和长崎的首批核武器。他的一生充满了辉煌的成就和悲惨的遭遇，他对物理学和人类社会的贡献是不可否认的，但他也为自己的创造所带来的后果而深感内疚和痛苦。本文将介绍奥本海默的生平和主要工作，以及他在物理学领域的影响和遗产。

早年经历

奥本海默出生于一个富裕的德裔犹太人家庭，从小就表现出了博学多才和聪颖过人的天赋。他对文学、哲学、语言和矿物学都有着浓厚的兴趣，尤其喜爱诗歌。他在纽约菲尔德斯顿文理学校以优异的成绩毕业后，进入哈佛大学化学系学习，并在三年内以最高荣誉毕业。之后，他到欧洲继续深造，先后在剑桥大学、哥廷根大学、苏黎世和莱顿等地从事理论物理学的研究。1927 年，他以量子力学论文获得了哥廷根大学博士学位，并被认为是该领域的佼佼者之一。

教学与科研

1929 年，奥本海默回到美国，在加州大学伯克利分校任教，并创立了“奥本海默理论物理学中心”，使得伯克利成为了世界理论物理学研究中心之一。他在伯克利期间，培养了许多优秀的物理学家，如玻姆、兰姆、诺德泽克等，并与朋友劳伦斯一起建立了美国的亚原子物理学派，从欧洲夺得了该领域的霸权。奥本海默的研究范围很广，从天文、宇宙射线、原子核、量子电动力学到基本粒子。他有辩才，擅长于组织管理能力，精通八种语言，尤爱读梵文《薄伽梵歌》经典。

他在物理方面的贡献有很多，例如分子波函数的波恩-奥本海默近似法：这是一种用于处理分子振动和转动时量子效应的方法，可以简化分子能级计算和分子光谱分析。核聚变中的奥本海默-菲利浦斯过程 ：这是一种用于描述轻核在高能量下发生核聚变的过程，可以解释恒星内部的能量来源和宇宙射线中的重元素的形成。首次预测量子隧穿效应 ：这是一种用于描述微观粒子在受到势垒时有一定概率穿越势垒的现象，可以解释核衰变、场发射、隧道二极管等物理现象。

曼哈顿计划

1939 年 9 月，第二次世界大战在欧洲爆发了，情报也显示，德国已经在海森堡的主持下进行原子弹的研究。美国罗斯福总统下达总动员令，成立了最高机密的曼哈顿计划，目标是赶在德国之前制造原子弹。主持人是雷斯利・格劳维斯少将，格劳维斯不顾陆军情报单位的反对，选定奥本海默为发展原子弹计划主任。

奥本海默告诉军方，想制造原子弹，就必须集中一流科学家和最好的设备于一个社区内，并统一指挥部统筹。1943 年，在新墨西哥州沙漠建立洛斯阿拉莫斯国家实验室，并招募了众多著名的科学家，如费米、玻尔、费曼、冯・诺依曼等大师级物理学家皆在其内，开始原子弹的研发工作。

奥本海默以其卓越的领导力和组织能力，成功地协调了各方面的资源和人才，解决了许多技术上的难题，如铀浓缩、钚生产、爆炸装置设计等。1945 年 7 月 16 日，他主导制造出了世界上第一颗原子弹，并在新墨西哥州阿拉莫高多沙漠进行了三位一体核试验。当原子弹爆炸时，他想到了古印度《摩诃婆罗多经》中的《福者之歌》：“我现在成了死神，世界的毁灭者。” 他对自己的创造感到既骄傲又恐惧。

不久后，美国在日本广岛和长崎投下了两枚原子弹，迫使日本投降，结束了太平洋战争。

战后活动

第二次世界大战后，奥本海默曾短暂执教于美国加州理工学院，之后来到美国普林斯顿高等研究院工作并担任所长。他在新成立的美国原子能委员会中担任总顾问委员会主席。他利用这一身份游说国际社会对核能进行管控，从而避免美国与苏联发生核军备竞赛以及防止核扩散。

他反对发展更强大的氢弹，并支持和平利用核能的国际合作。他还参与了科学教育和科学普及的工作，曾经担任过美国科学促进会的主席，也曾经在电视节目中向公众介绍了物理学的基本概念和前沿问题。他还撰写了一些科学和文化方面的文章和书籍，展现了他对自然和人类的深刻理解和敬畏。

在美国的第二次红色恐慌期间，奥本海默的公开观点激怒了不少政治人士，他的安全许可也因此在 1954 年被撤销，意味着他无法再直接影响政治。他被指控为苏联的同情者，以及对核武器发展不忠诚。他的指控者包括了他在曼哈顿计划中的同事和竞争者，如泰勒、斯特劳斯、利利安塔尔等。他的辩护者包括了许多科学界和政界的重量级人物，如玻尔、费曼、艾森豪威尔等。

经过了四周的听证会，奥本海默被判定为“对国家安全构成了严重的威胁”，并被剥夺了安全许可。这一判决引起了广泛的争议和抗议，被认为是对科学自由和民主原则的侵犯。奥本海默对此感到沮丧和屈辱，但他没有放弃自己的信念和立场。

晚年

奥本海默在失去安全许可后，仍继续演讲、写作和研究物理。他在普林斯顿高等研究院期间，对中子星和黑洞的理论做出了重要的贡献，如奥本海默-沃尔科夫极限 ：这是一种用于描述中子星最大质量的理论值，超过这个极限的中子星将坍缩成黑洞。

他还对量子力学的基础问题和哲学意义进行了深入的思考和探讨。1963 年，美国总统约翰・肯尼迪授予奥本海默恩里科・费米奖，奥本海默就此被平反。1966 年，他从普林斯顿高等研究院退休，并回到了新墨西哥州。1967 年 2 月 18 日，奥本海默因喉癌在普林斯顿逝世，享年 62 岁。

本文来自微信公众号：万象经验 （ID：UR4351），作者：Eugene Wang

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。