索尼推送 WH-1000XM5 耳机 2.0.2 固件更新，新增头部追踪等功能

IT之家 7 月 30 日消息，索尼近日向 WH-1000XM5 耳机推送了 2.0.2 固件更新，新增了头部追踪功能，并扩大了 LDAC 的使用范围，具体如下：

LDAC 现在多点连接期间可用

增加了可以链接的应用程序

现支持头部跟踪

需要注意的是，如果有低功耗蓝牙设备（可穿戴设备、智能手表等）与 Android 设备（或 iOS 设备）连接，则可能无法更新。从 Android 设备（或 iOS 设备）断开除本设备之外的所有蓝牙设备后执行更新。

在乘坐火车等车辆时，或者在 Wi-Fi、微波炉、电话以及其他许多无线电波等 2.4GHz 频带的无线电波混杂的环境中，不要更新。

IT之家附索尼 WH-1000XM5 耳机参数信息：

索尼 WH-1000XM5 头戴式耳机在 2022 年 5 月发布，国行首发 2999 元。

参数方面，索尼旗舰耳机 WH-1000XM5 搭载集成处理器 V1、HD 降噪处理器 QN1、双芯驱动和 8 颗麦克风，实现降噪新高度和高解析度音质，提供 A1 降噪以及 20 级环境声模式。

此外，索尼为 WH-1000XM5 新开发了 30mm 振膜以及电路优化，它采用高刚性、低重量的碳纤维材料，呈现低频动感有力的同时，高频可高达 40kHz；支持 LDAC 以及 DSEE Extreme 以提升音质。

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