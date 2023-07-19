索尼 WF-1000XM5 耳机官宣 7 月 25 日发布

IT之家 7 月 19 日消息，索尼宣布将于北京时间 7 月 25 日 0 点举行新的音频发布会，预计将推出新一代降噪豆旗舰产品 WF-1000XM5，主打“主动降噪”。

通过之前的爆料来看，这款产品拥有比 WF-1000XM4 更小的体积，单元重量 5.9g 比前代轻了 1.4 克，重量减少 20%，而且仅比索尼去年发布的舒适降噪耳机 LinkBuds S 4.8g 重 1g。

根据 Walkman Blog 数据，WF-1000XM5 续航将达到最长 24 个小时（耳机 + 充电盒充电），支持 3 分钟充电 1 小时聆听。

根据 @Roland Quandt 的消息，这款耳机在欧洲定价为 319.99 欧元（IT之家备注：当前约 2502 元人民币），比前代 279 欧元贵出 15%。

索尼表示 WF-1000XM5 中的新驱动单元提供了“更丰富的人声”和更好的声音细节输出，还支持 HiRes Audio 和 DSEE Extreme，预计还将采用“Dynamic Driver X”技术。

据爆料者称，这款耳机每个耳机都配有三个麦克风，可以更精确地检测环境噪声，可以清理背景噪音，提供更清晰的通话质量。

此外，索尼 WF-1000XM5 集成了骨传导传感器和精确语音拾取技术，即使在嘈杂的环境中，也能在通话过程中完美捕捉佩戴者的声音。

新款 ANC 耳机的充电盒配备了一块容量为 500mAh 的电池，让耳机的总播放时间延长至 24 小时。

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