雷克沙 ARES 固态硬盘 1099 元到手：7400MB/s 读速，4TB 容量

IT之家 7 月 30 日消息，雷克沙 ARES 4TB 固态硬盘现在京东活动促销，到手价 1099 元。

雷克沙 ARES 4TB 固态硬盘在今年 6 月份推出，发售价格 1499 元。

IT之家汇总该款固态硬盘参数信息：

ARES PCle 4.0 高速固态硬盘 4TB 版本全面支持最新的 NVMe2.0 协议，叠加先进算法，使得一个片选端口可以控制两个存储晶圆，从而实现 ARES PCIe4.0 固态硬盘产品的总体容量可高达 4TB。

ARES PCle 4.0 高速固态硬盘 4TB 版本采用单颗 2400MT/s接口速度的高品质 3D TLC NAND 闪存颗粒，搭载 HMB 3.0 和 SLC Cache 动态缓存技术，有效保障高效的数据传输效率；读取速度可高达 7400MB/s，接近 PCIe4.0 满值速度，写入速度可高达 6500MB/s。随机读写速度达到了 900K IOPS。

此外，ARES PCIe4.0 固态硬盘 4TB 版本支持 TCG Pyrite2.0 技术，可提供强大的加密功能，保护系统免受恶意攻击和数据泄露。

ARES PCIe4.0 固态硬盘 4TB 版本的总写入寿命达到 3000TB，较于 2TB 版本提高了 100%，大幅延长 ARES PCIe4.0 固态硬盘的使用寿命。平均无故障时间高达 150 万 小时。

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