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读速 7400 MB/s：雷克沙 4TB 固态硬盘 1099 元大促（上市 1499 元）

2023/7/29 11:07:04 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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雷克沙 ARES 战神系列 4TB 固态硬盘发布于 6 月 8 日，读取速度 7400 MB/s，首发到手价 1499 元。

京东今日大促价 1099 元，晒单还可抽鼠标垫和散热马甲：

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IT之家整理雷克沙 ARES SSD 4TB 规格如下：

ARES PCle 4.0 高速固态硬盘 4TB 版本全面支持最新的 NVMe2.0 协议，叠加先进算法，使得一个片选端口可以控制两个存储晶圆，从而实现 ARES PCIe4.0 固态硬盘产品的总体容量可高达 4TB。

ARES PCle 4.0 高速固态硬盘 4TB 版本采用单颗 2400MT/s接口速度的高品质 3D TLC NAND 闪存颗粒，搭载 HMB 3.0 和 SLC Cache 动态缓存技术，有效保障高效的数据传输效率。读取速度可高达 7400MB/s，接近 PCIe4.0 满值速度，写入速度可高达 6500MB/s。随机读写速度达到了 900K IOPS。

此外，ARES PCIe4.0 固态硬盘 4TB 版本支持 TCG Pyrite2.0 技术，可提供强大的加密功能，保护系统免受恶意攻击和数据泄露。

ARES PCIe4.0 固态硬盘 4TB 版本的总写入寿命达到 3000TB，较于 2TB 版本提高了 100%，大幅延长 ARES PCIe4.0 固态硬盘的使用寿命。平均无故障时间高达 150 万小时。

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关键词：固态硬盘

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