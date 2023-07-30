从第一台 "全" 数码相机说起……

今天来填坑，继续盘点富士经典相机。文末会有上篇的链接，没看过的可以最后去补下课。

1997 年 DS-10S

1/3 型 CCD | 便携数码相机

早在 1988 年，富士就展示了第一台“全”数码相机 FUJIX DS-1P —— 此前数字相机拍摄的影像大多存储在基于模拟信号的磁性介质里。而 DS-1P 则是首个将照片存在数字介质（与东芝合作开发的 SRAM 卡，容量为 2MB）中的数码相机。

到了 1997 年，为了纪念富士数码相机累计销量超过 50 万台，富士推出了 DS-10S 采用透明外壳的限量特别版 —— 恩，在某 8 发布 20 年前，就已经有“透明探索版”了。

PS.徕卡早期数码相机（DIGILUX、DIGILUX ZOOM、DIGILUX 4.3）也是与富士合作生产的。

1998 年 TX-1

65×24mm | 可换镜头 | 镜间快门

TX-1 是全球首款采用 135 底片的宽幅相机，比例近似于 6×17。它由富士与哈苏共同研发，富士负责生产，哈苏销售的型号为 Xpan —— Xpan 为黑色，而 TX-1 则是更亮骚的香槟色 + 木纹手柄。

2002 年 GX645AF

6×4.5 画幅 | 可换镜头 | 自动对焦

GX645AF 是富士为哈苏开发的中画幅自动对焦相机系统，哈苏销售的型号为 H1 —— 这不仅是哈苏第一款自动对焦产品，也是第一款 6×4.5 画幅产品，奠定了 H 系列的基本格局。

2002 年 GF670 Professional

6×6/6×7 画幅 | 固定镜头 | 镜间快门

除了徕卡、哈苏外，富士还与福伦达有过合作：富士 GF670 Professional，即福伦达 Bessa lll。它是采用电子控制快门，支持光圈优先和手动曝光的中画幅折叠相机。采用 4 组 6 片结构的 80mm F3.5 镜头，可拍摄 6×6 或 6×7 画幅。

这也是富士最后的中画幅胶片相机了。

除了上述产品外，富士也涉足过大画幅镜头、135 镜头与 135 单反。比如：

1951 年推出的 SW / SWD 大画幅超广角镜头；

1954-1956 年推出的 L39 旁轴镜头；

1963 年，采用 X-FUJINON 口的 135 单反 Fujicarex II；

1974 年，采用 M42 卡口和电子机械混合快门的 ST 901；和 1985 年左右，主打自动拍摄的 AX Multi-Program（提供 3 种程序曝光模式，没有快门优先或光圈优先）；

不难看出，富士除了声名远扬的胶片产品外，在相机、镜头方面也有历史积累与广泛涉猎。或许，正因为参与过影像记录的各个方面，富士才能在今天推出富有特色的相机产品，在激烈的市场竞争中保持自己的独特性。

水过地皮湿的整理了一遍。深度不大，但 ET 自己也收获了不少新知识。最重要的，发现很多机型都有可以展开的空间，或许是时候开一个经典相机频道了（手里还有一些压箱底的资料）。

上篇链接：富士经典相机回顾（上）

本文来自微信公众号：相机笔记 （ID：xjbiji），作者：滕飞 et

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