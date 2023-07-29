索尼 A6700 旗舰 APS-C 相机开抢：26MP 传感器 / 支持 4K 120p，机身 9999 元

IT之家 7 月 29 日消息，索尼不久前发布的 A6700 旗舰 APS-C 相机 7 月 30 日 0 点京东开抢，其采用最新 26MP 传感器、支持 4K 120p 录制，机身售价 9999。

IT之家整理索尼 A6700 官方介绍如下：

这款相机延续了 Alpha 6000 系列紧凑小巧的设计，采用约 2600 万像素 APS-C 画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器，搭配先进的 BIONZ XR 影像处理器，在保持紧凑和轻量化设计的同时实现了优异的成像，可实现高感光低噪点的拍摄效果。视频方面支持高达 4K 120p 视频录制，并且支持 14 + 级宽广动态范围，可在复杂环境或弱光的条件下捕捉更多细节。

Alpha 6700 支持高达 4K 120p 视频录制，并且支持 14 + 级宽广动态范围，可在复杂环境或弱光的条件下捕捉更多细节。相机配置了索尼专业电影摄影机系统中的 S-Cinetone 图片配置文件，可呈现自然亮丽的肤色，无需后期调色即可直出电影感视频。

Alpha 6700 沿用了全画幅微单 Alpha 7R V 的 AI 智能芯片，可实时识别人、动物、鸟类、昆虫、汽车、火车和飞机等七种主体，并实现高精度自动对焦，让用户的创意表达更自由。Alpha 6700 同样采用 E 卡口设计，一个卡口，创作无界，E 卡口系统实现 APS-C 画幅与全画幅之间、Alpha 微单与专业摄影机之间机身和镜头的无缝连接。可在 APS-C 画幅机身上使用全画幅镜头，也可以将 Alpha 微单镜头使用在专业摄影机上。当与新发布的 SEL70200G2 结合使用时，可提供等效 35mm 全画幅的 105mm 至 300mm 焦距，利用长焦变焦功能实现高品质拍摄。

设计方面，Alpha 6700 设计紧凑小巧（约 122mm*69mm*75.1mm，重量约 493g），具备出色的便携性与机动性。相机配备了可触摸侧翻屏，加上直观清晰的触控菜单，用户可轻松进行操控，同时还具有可自定义的前拨盘，以及用于照片、视频和 S&Q 模式的切换拨盘，让操控更灵活。Alpha 6700 内置了 5 轴防抖影像稳定系统，可在照片拍摄时实现 5 级 防抖效果，而防抖增强模式 则可让用户在进行视频拍摄时的画面更加清晰稳定。

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